نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري فواز: "السينما النظيفة نصباية كبيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت حلقة النجم صبري فواز مع الإعلامية إيمان القصاص والتي يتم عرضها عبر قناتها عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير اليوتيوب العديد من ردود الأفعال الإيجابية خصوصًا مع قوة التصريحات التي أطلقها فواز في هذا اللقاء ومن أهمها أن معايير النجومية في مصر مختلة جدًا ولا يوجد لها معايير واضحة ومحددة وأنه يحلم بتقديم شخصية المعاق ذهنيا وتحدث عن حلمه في إنشاء أكاديمية للتمثيل.



وتابع قائلا: إن كلمة الذوق العام كذبة كبيرة خصوصا مع شعب مثل الشعب المصري تخطى سكانه ال١٠٠ مليون نسمة.

وأن المنتج الفني الخاص بتامر حسني وعمرو دياب لا يفرق عن المنتج الفني الخاص باوكا واورتيجا ومصطلح السينما النظيفة نصب ومحاولة لاخفاء فشل البعض.

نبذة عن برنامج “ المصحة”

كانت الكاتبة الصحفية إيمان القصاص قد بدأت وعبر قناتها الخاصة على موقع تبادل الفيديوهات الشهير اليوتيوب بث حلقات برنامجها "المصحة" والذي تستضيف فيه مجموعة كبيرة من أهم النجوم مثل عماد متعب وأحمد بلال ومي عز الدين والمخرج محمد سامي و صبري فواز ومي سليم وعمرو رمزي

وكانت أولى الحلقات التي تم طرحها للنجم عماد متعب.

إيمان القصاص

برنامج المصحة

تقوم فكرة البرنامج على أن يتخيل النجم أنه نزيل ليوم واحد داخل المصحة النفسيه ويمر بأربعة مراحل خلال اليوم، المرحلة الأولى وهى الاستقبال والمرحلة الثانية هى جوا العنبر والثالثة العلاج الذاتى والرابعة والأخيرة هى فترة النقاهه.

يتضمن البرنامج عدد كبير من الاعترافات والتصريحات الحصرية التى تذاع لأول مرة.

إيمان القصاص كاتبة صحفية في مجلة صباح الخير ولها كتاب صدر مؤخرًا بعنوان حكايات الفن والسياسة، وقدمت من قبل برنامج أصل وفصل عبر قناة مؤسسة روزا اليوسف على مواقع التواصل الاجتماعي