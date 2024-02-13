محمد منير ورامي صبري وشارموفرز يحييون حفل فاميلي بارك.. الجمعة المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائي ضخم داخل فاميلي بارك التجمع يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري.

تفاصيل حفل الكينج ورامي صبري وشارموفرز:

ويشارك الكينج في الحفل النجم رامي صبري وفرقة شارموفرز حيث يقدم كل منهما فقرة غنائية مميزة.

ومن المنتظر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور لا سيما وأنهم يتمتعون بشعبية كبيرة بين الجمهور.

وتفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة الواحدة ظهرا ويختتم الحفل في الواحدة من صباح اليوم التالي.

وقرر مسؤولو الحفل أن تكون إعلاناته عبر راديو 9090، كما تقرر التبرع بجزء من إيرادات الحفل للأشقاء في فلسطين عن طريق مؤسسة الهلال الأحمر.

فيما يدعم هذا الحفل الأسر المنتجة والشباب الموهوبة.

محمد منير يروج للحفل:

وروج محمد منير للحفل من خلال حسابه على موقع إنستجرام حيث شارك بوستر الحفل مؤكدًا أنه سيكون حفلا أسطوريا.

إضافة إلى أن الكينج محمد منير دعا الجمهور لشراء تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي الذي يتيح التذاكر بجميع فئاتها.