نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمى يحتفل بنجاح "بين السطور" فى "نجوم إف.إم".. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل الفنان أحمد فهمى، غدًا الأربعاء، بنجاح مسلسله "بين السطور"، وذلك خلال ظهوره ضيفًا فى برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، عبر إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم TV"، مع المذيعة جيهان عبدالله.

ويكشف أحمد فهمى خلال اللقاء كواليس تصوير المسلسل للمرة الأولى، ويحكي عن أصعب المشاهد التى مرت عليه فى العمل، كما يعلن خلال الحلقة عن كواليس اغانيه مع الفريق الغنائي الأشهر فى مصر والوطن العربى فريق واما، ورحلة نجاح الفريق على مدار أكثر من 20 عام.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة أحمد فهمى، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.