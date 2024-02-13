بالصور.. البوسترات الخاصة بمسلسل «حق عرب» للنجم أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت منصة watch it البوسترات الخاصة بمسلسل «حق عرب» للنجم أحمد العوضي، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل حق عرب

ويعد مسلسل حق عرب، البطولة المطلقة الأولى لـ أحمد العوضي في دراما رمضان، بعدما قدم في شهر رمضان الماضي مسلسل ضرب نار مع ياسمين عبد العزيز، ومعها أيضا قدم في رمضان قبل الماضي، مسلسل «اللي ملوش كبير».

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة من الفنانين، ومن بينهم: رياض الخولي، وليد فواز، وفاء عامر، دينا فؤاد، أحمد عبد الله، سلمى عثمان، محمد علاء، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، أحمد عبد الله، الطفل منذر مهران، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويدور العمل في إطار الدراما الشعبية.

أعمال دنيا فؤاد وأحمد العوضي

مسلسل حق عرب هو العمل الثالث الذي يجمع دينا فؤاد بـ أحمد العوضي، حيث شاركت معه من قبل في مسلسل الاختيار في دور نسرين عشماوى زوجة الإرهابى هشام عشماى، ثم قدمه معه دور قدرية زوجته الأولى في مسلسل اللي ملوش كبير.

أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي

ويذكر ان فيلم الإسكندراني هو أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي، ويعتبر أول أعماله السينمائية وحقق به نجاحا كبيرًا على المستوى المصري والعربي، والعمل من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وشارك في العمل: زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمد رضوان، عصام السقا، وغيرهم، وتدور الأحداث في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

آخر أعمال أحمد العوضى

وكان آخر أعمال أحمد العوضى، مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.