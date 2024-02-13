انت الأن تتابع خبر أحمد حلمي يدعم فلسطين في تييت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم الفنان أحمد حلمي الدعم للقضية الفلسطينية خلال مسرحيته الجديدة "تييت" التي يتم عرضها في مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وهي من إنتاج حمدي بدر.



تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخيه للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.



كما يقدم أيضًا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون.



ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان، وهي من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.



الجدير بالذكر أنه سبق وعرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، مشيدًا بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة أنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عامًا، إذ كان آخر أعماله "حكيم عيون" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وأبها، والطائف، محققه النجاح ذاته .