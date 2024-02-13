انت الأن تتابع خبر بتر ساق فادي ابراهيم و3 من أصابعه بسبب السكري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طمأن طبيب التجميل اللبناني، هراتش ساغبزاريان، محبي الفنان اللبناني فادي إبراهيم، على صحته، بعد أن قام بزيارته في مقر إقامته بأحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، برفقة لجنة "مهرجان الزمن الجميل".



وكشف ساغبزاريان، أن صحة ابراهيم آخذه بالتحسن بعد بتر ساقة وثلاثة اصابع من يديه، مشيراً إلى أنه يحضر مفاجأة لافتة، تتمثل برغبته بالعودة غلى الساحة الفنية بعمل جديد، بعد خروجه من المستشفى، خاصة وأن إبراهيم بصحة جيدة، ويتمتع بمعنويات عالية.



وخلال الزيارة التي استمرت لأكثر من ساعة، كرم ساغبزاريان ولجنة "مهرجان الزمن الجميل"، الفنان، وسلموه درعاً تقديرياً لعطاءاته خلال مشواره الفني.



وأكد ساغبزاريان، عبر صفحته الشخصية على منصة "انستغرام"، أن فادي إبراهيم قطع وعداً، بأنه سيكون من أوائل النجوم المشاركين في الحفل الخاص بالدورة الجديدة من مهرجان الزمن الجميل.



ونفى ساغبازريان في تصريحات لمقع "فوشيا"، عتب إبراهيم على زملائه في الوسط الفني، مؤكداً أنه يشعر بالامتنان تجاه كل الأشخاص الذين تابعوا تطورات وضعه الصحي، وعلق: أخبرني أنه فوجئ بكمية الحب التي وجدها عند زملائه.



وكانت الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم تدهورت قبل أشهر قليلة، بسبب مضاعفات داء السكري وغسيل الكلى، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فبتر الأطباء ساقة وثلاثة أصابع من يده اليمنى .