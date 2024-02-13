انت الأن تتابع خبر حكيم ضيف كأس رئيس الدولة للقدرة في الإمارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان المصري حكيم على حضور سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 25، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في منطقة الوثبة.



وظهر حكيم في لقطات تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إقامة البطولة في دولة الإمارات.



وشهدت البطولة تتويج الفارس عمر محمد النيادي باللقب على صهوة "رو شاي مون" من إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويعد الإنجاز التاسع في تاريخ الإسطبل بالبطولة، كما شهد السباق كسر الأرقام القياسية من أصحاب المراكز الأربعة الأولى.



يذكر أن الفنان حكيم يستعد حاليا لطرح أغنية جديدة لكي تكون باكورة أغنياته لعام 2024.



وكان حكيم قد مُنح، أخيرًا، جائزة عن مشواره الفني الطويل من مهرجان الإبداع للتميز الفني الذي أقيم في القاهرة تحت إشراف جامعة الدول العربية، التي كُرّم فيها رفقة عدد من النجوم، من بينهم الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان أكرم حسني والفنانة إلهام شاهين .