انت الأن تتابع خبر ما تعليق هيفاء وهبي على معاقبة محمد وزيري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي على القرار الذي أقرته جهات التحقيق في مصر، بالتحفظ على أموال مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي تم إتهامه بـ"خيانة الأمانة" والنصب على موكلته.



وقالت هيفا إنها تثق بالقضاء المصري، وأضافت: "ربنا بياخد لي حقي، وأنا لن أقف عند أشخاص سرقوني، والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري، وتركت كل الأمور بيد المحامين للتركيز في شغلي، وأتمنى التواجد في موسم رمضان، ولكن بشرط وجود نص يناسبني".



وعن أعمالها، أكدت هيفا خلال حديث تلفزيوني لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم يحمل عنوان "جوري"، بين لبنان ومصر، وتابعت: "حاسة نفسي نشيطة، والناس بتحب نشاطي" .