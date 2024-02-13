انت الأن تتابع خبر بعد فضيحة الخيانة .. شروق ودكتور فود سويًة في دبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي شروق سانشاين ضجة كبيرة، بعدما اتهمت زوجها جورج ديب، المعروف على مواقع التواصل الإجتماعي بإسم "دكتور فود"، بخيانتها مع تيكتوكر لبنانية تدعى كاتريكسا أيوب، وخرجت شروق ببث مباشر تحدثت فيه عن الموضوع، قبل أن ينفي جورج ديب الخبر، وترد كاتريكسا مشيرة إلى أن ما حصل هو مؤامرة متفق عليها من الثنائي من أجل تصدر الترند.



وبالفعل رغم الخيانة المزعومة، لم ينفصل الثنائي، وبقيت شروق في منزلها الزوجي، مرتدية خاتمها، كما أنها اعتذرت من زوجها ليس لاتهامه بالخيانة، بل لأنها تحدثت عن منتوجاته بالسوء، مؤكدة أنهما يقدمان أعلى جودة، والمفاجأة كانت أنهما سافرا أمس معاً إلى دبي مجدداً، بعد أن كانت اتهمته بخيانتها هناك، ما عزز فرضية كذبها بحسب أقاويل الجمهور، وقصة الخيانة كلها مفبركة لكسب المشاهدات .