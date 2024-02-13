انت الأن تتابع خبر أول ظهور لـ سيلين ديون بعد إصابتها بمرض خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة العالمية سيلين ديون الجمهور بأول ظهور علني لها بعد تشخيص إصابتها بمرض خطير، بحفل توزيع جوائز الجرامي الذي أقيم ليلة الإثنين.

وحصدت سيلين ديون تفاعل كبير من قبل الجمهور وإستقبال رائع، فور صعودها على المسرح، وقالت: "أحبكم"، وأضافت: "عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا، من أعماق قلبي".

وقد أعلنت سيلين أن شركة أمازون برايم فيديو حصلت على حقوق إنتاج فيلم وثائقي طويل جديد بعنوان "أنا سيلين ديون"، من إخراج المرشحة لجائزة الأوسكار إيرين تايلور .