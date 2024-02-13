رمضان 2024.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل سر إلهي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سر إلهي»، البرومو الخاص بالعمل وصور من كواليس التصوير، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

روجينا تروج لمسلسل "سر إلهى"

وايضا نشرت روجينا بوستر مسلسل "سر إلهى "عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد والشكر لله، مسلسل "سر إلهى" رمضان 2024، ربي ارزقني نجاح يليق بكرمك، تأليف أمين جمال، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك"، وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "بإذن الله نجاح كبير، ألف مبروك، هتكسري الدنيا كالعادة، إنشاء الله يعجبنا، دائما في أزدهار"

أبطال مسلسل "سر إلهى"

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، من بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

قصة مسلسل سر إلهي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من والدتها وتقوم صديقتها بخيانتها وسرقة حبيبها، فتغادر المنصورة وتذهب إلى القاهرة، فتعمل في دار مسنين وتتعرف على امرأة عجوز، ثم تتهم بقتلها ظلمًا وتدخل السجن وتخرج بعد عدة سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة، سيظهر الثنائي روجينا والفنان محمد ثروت ‏خلال أحداث مسلسل سر إلهى متزوجان، ويمران بالعديد من الظروف الصعبة خلال أحداث المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة.

آخر أعمال الفنانة روجينا

كانت آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “ ستهم" والذي عرض في السباق الرمضاني المقبل وحقق نجاحًا ساحقًا وحصل على عدة جوائز مختلفة من جميع المهرجانات، شارك في بطولة مسلسل “ ستهم” الفنانة روجينا والفنان محمد عبد الحافظ والفنان إياد نصار والفنانة سلوي عثمان والفنان جهاد سعد والفنانة نانسي صلاح والفنان أحمد الرافعي والفنان القدير جميل برسوم والفنان إبراهيم السمان والفنان عابد عناني وعدد آخر من الفنانين والفنانات.