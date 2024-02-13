انت الأن تتابع خبر أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024.. مفاجأة نكشفها للجميع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024 في شهر رمضان المبارك من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الكثير من المشاهدين والذين يريدون متابعته بشكل مستمر، وهو من البرامج الأكثر مشاهدة طوال أيام الشهر الكريم.
أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024
- ويعد برنامج رامز جلال من البرامج الهامة في رمضان وهو يستمر للعام الـ 14 على التوالي لتقديم المقالب وهو بدأه في 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد، ولذلك كشفت الشركة المنتجة عن أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024 من خلال الإعلان الرسمي، وسيتم العمل على تصويره في دولة الإمارات.
- وسوف يظهر محمود كهربا مع رامز جلال في برنامجه خلال هذا العام وهو من الضيوف الدائمين في برنامج المقالب، ومن أهم الوجوه التي توجد في برنامج رامز مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم الذي انتشر اسمه كثيراً في الموسم الفائت.
برنامج رامز جلال 2024
- وتمت الإشارة إلى أن ثلاثي الأهلي سافروا إلى الإمارات في بداية الثلث الثاني من شهر أكتوبر الماضي حتى يقومون بتصوير المقلب، وذلك بمعرفة إدارة النادي، وهو يعتبر من من البرامج الهامة التي يريد أن يتابعها الكثير من المشاهدين والمتابعين.
- ويظهر أيضاً رمضان صبحي لاعب بيراميدز بقي برنامج جلال أثناء عام 2024، وهذا جاء بعدما استأذن من إدارة فريقه ليتوجه إلى الإمارات ليصور الحلقة الخاصة به، وهذا بعد يوم واحد من مشاركة جميع لاعبي الأهلي في تصويره، وذلك بجانب الرباعي السابق وسوف يشهد البرنامج ظهور عدد من لاعبين فريق الزمالك على الأقل ويتم العمل على الإعلان عنهم بشكل فوري بعد سفرهم.