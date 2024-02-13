انت الأن تتابع خبر أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024.. مفاجأة نكشفها للجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024 في شهر رمضان المبارك من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الكثير من المشاهدين والذين يريدون متابعته بشكل مستمر، وهو من البرامج الأكثر مشاهدة طوال أيام الشهر الكريم.

أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024

ويعد برنامج رامز جلال من البرامج الهامة في رمضان وهو يستمر للعام الـ 14 على التوالي لتقديم المقالب وهو بدأه في 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد، ولذلك كشفت الشركة المنتجة عن أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024 من خلال الإعلان الرسمي، وسيتم العمل على تصويره في دولة الإمارات.

وسوف يظهر محمود كهربا مع رامز جلال في برنامجه خلال هذا العام وهو من الضيوف الدائمين في برنامج المقالب، ومن أهم الوجوه التي توجد في برنامج رامز مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم الذي انتشر اسمه كثيراً في الموسم الفائت.

برنامج رامز جلال 2024