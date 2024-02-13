انت الأن تتابع خبر لن تصدق كيف ظهرت.. يسرا تخضع لجلسة تصوير جرئية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خضعت الفنانة يسرا، لجلسة تصوير خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها.

ونشرت يسرا مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام عبر خاصية الاستوري، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الذهبي اللامع، بصيحة الكتف الواحد من تصميم مصممة الأزياء ديما عياد وحذاء ذا كعب عال باللون الذهبي، وجذبت الأنظار بطلاء الأظافر باللون الأحمر الزاهي

إطلالة يسرا