نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. إنفلونسر شهير وتقديم محتوى عن البهجة.. أول ملامح مسلسل "عتبات البهجة" وإستقبال خاص من الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عودة ملك الدراما النجم الكبير يحيي الفخراني للشاشة الصغيرة بعد غياب، ليعود بـ عتبات البهجة وتعود معه بهجة الدراما من جديد، وقد أعلنت المتحدة منذ دقائق عن البرومو الأول لمسلسل "عتبات البهجة".

تفاصيل برومو عتبات البهجة:

وظهرت من خلاله بعض الملامح الخاصة عن العمل والتي بدأت من صوره للنجم يحيي الفخراني في شبابه ومع مقطع صوتي له وهو يرحب بجمهوره على السوشيال ميديا.

وأنه يدعى "بهجت الأنصاري " يقدم محتوي عن السعادة الفرح التي نعيشها في حياتنا عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، ليظهر بعد ذلك عن إنقلاب الأمور رأسا على عقب".

يحيي الفخراني

تفاعل الجمهور مع البرومو الأول لمسلسل "عتبات البهجة":

وعلى الجانب الآخر تفاعل الجمهور بشكل كبير مع برومو العمل وخاصة عبر منصة أكس كلا منهم على طريقته الخاصة، وكان من أبرز التعليقات

عودة الملك يحيي الفخراني من جديد

المسلسل ده هيكون احلى مسلسل في رمضان

يحيي الفخراني يقف على عتبات البهجة

شوق كبير للفنان يحيي الفخراني ومسلسل عتبات البهجة

أحداث مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

يحي الفخراني

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

يشارك النجم يحيى الفخراني، في السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "عتبات البهجة"، ويجسد خلاله دور وكيل وزارة الصناعة، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش،ثم يدخل بعد ذلك عالم السوشيال ميديا ويصبح انفلونسر، ويمر خلال الأحداث بأزمات عديدة، ويلجأ لصديقه المقرب صلاح عبدالله،الذي يقدم دور صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات.

والمسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.