نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تناقش جماليات التعبير الموسيقي في ندوة بالمسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى تطوير وعى المجتمع والارتقاء بالوجدان حيث تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ندوة بعنوان جماليات التعبير الموسيقي يشارك فيها الدكتور سعيد توفيق، الدكتور أحمد فؤاد درويش وتديرها الدكتورة أميرة الشوادفي ويتخللها فقرة للعزف على الة البيانو وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 14 فبراير على المسرح الصغير.

ندوة ثقافية

أعمال أخرى للأوبرا

تواصل وزارة الثقافة تنفيذ خطط الاحتفال بالاعياد والمناسبات الاجتماعية حيث تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا بمناسبة عيد الحب لفرقة اوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو احمد فرج ومن إخراج حازم رشدي وذلك في الثامنة مساء الخميس 15 فبراير علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الغنائية والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها مجموعة من الاوبرات والمسرحيات العالمية منها افتتاحية شبح الاوبرا لـ ويبر، دون جيوفانى لـ موتسارت، قصة الحى الغربى لـ برينشتين، كافاليرا روستكانا لـ ماسكانى، شمشون ودليلة لـ سان صانص، صوت الموسيقى لـ رودجرز، كونت هوفمان لـ اوفنباخ ومقتطفات موسيقية من باليه كسارة البندق لشايكوفسكي.. اداء رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، جيهان فايد، چولي فيظي، جاكلين رفيق، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم.