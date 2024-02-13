نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حديثها عن لبنان.. ماجدة الرومي تتصدر مؤشر البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ماجدة الرومي مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء حفلتها في أبو ظبي تتحدث فيه عن بلدها لبنان.

تعرض ماجدة الرومي للانتقاد

وواجهت ماجدة الرومي بعض الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد انتشار جزء من مقطع فيديو لها أثناء حفلها الأخير في أبو ظبي، وظهرت وهي تشيد بأبو ظبي وتحدثت فيه عن الخراب والدمار الذي يوجد في بلدها لبنان.

حيث قالت ماجدة الرومي خلال الفيديو المنتشر لها على موقع التغريدات إكس: "اشتقنا لأبوظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض".

ووجه الهجوم لماجدة الرومي لوصفها لما يحدث في لبنان بـ "أبشع الكوابيس والإجرام"، وانتقد البعض قولها هذه الجملة خارج لبنان، فالبعض قال إن من حقها أن تنتقد لبنان ولكن تختار المكان المناسب.

وردت ماجدة الرومي على الانتقادات وقامت بنشر فيديو تكملة المقطع الذي تحدثت فيه عن حبها للبنان وقالت: "في لبنانيين بمسي عليكم، وبقولكم نحن في انتظاركم هذا الصيف، لا يزال بلدنا جميلا ولا زلنا نحبه، ولا يزال جنة ورح يبقى.. مهما عملوا فينا ومهما أجرموا تأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا ولبنان لديه رب".

وكتبت تعقيبًا عبر حسابها على موقع "إكس": "بعدو بلدنا حلو… وبعدو جنة، وراح يبقى ومهما عملوا فينا، وأجرموا اتأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا لبنان عندو رب".



إعادة طرح أغنية على باب مصر

يشار إلى إنه ماجدة الرومي، قد قامت بإعادة طرح الأغنية الوطنية "على باب مصر"، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بغنائها في حفلها الأول الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021، بقيادة المايسترو نادر عباسي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن.