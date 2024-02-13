نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور إنرجي يقدم برامج المحطة في اليوم العالمي للإذاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



احتفل راديو إنرجي 92.1، باليوم العالمي للإذاعة والذي يحتفل به العالم اليوم في 13 فبراير من كل عام.



وجاء احتفال راديو إنرجي من خلال تخصيص برامجه ليشارك في تقديمها 10 من المستمعين على مدار اليوم.

وبدأ استضافتهم منذ البرنامج الصباحي إصحى بإنرجي والذي يقدمه باسم كميل وسارة المنذر، وتوالى ظهور المستمعين ومشاركتهم في تقديم البرامج على مدار اليوم، في برامج كلًا من في الثمانينات مع محمد طارق أضا، شيفت الصبح مع سلمى قاسم، قول ياكبير مع صبري زكي، عيشها إنرجي مع منة عامر، سيبها دايرة مع زهرة رامي.

كانت إنرجي قد اعتادت في أول شهر فبراير من كل عام، على إطلاق مسابقة بين مستمعيها تحت هاشتاج" #مذيع ليوم واحد" تدعو فيه جمهورها ومحبي التقديم الإذاعي بمشاركة العاملين بالإذاعة التجربة، عن طريق إرسال مقطع فيديو يوضح مدى رغبتهم في مشاركة إينرجي الاحتفال بيوم الإذاعة العالمي، وعلى أساس ذلك يتم اختيار الأفضل.