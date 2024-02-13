عز وأنغام وويل سميث".. أبرز ضيوف بودكاست عمرو أديب في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج بودكاست مع النجمة أصالة في رمضان 2024، وسجل عمرو أديب عدد من الحلقات الحوارية لبودكاست BIG TIME " مع ضيوف عربية وعالمية والمقرر عرضه في رمضان.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم، هما: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وفي سياق آخر قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى مصر مهمة وإيجابية، مشيرا إلى أنه زار وزارة الثقافة اليوم، والتقى بوزيرة الثقافة.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ كان يتحدث عن القدرات والمواهب المصرية الجديدة، مضيفا: "المستشار تركي آل الشيخ طلب من الوزيرة يزور دار الأوبرا.. بيفكر بسرعة".

ولفت إلى أن المستشار تركي آل الشيخ تحدث عن مواهب مصرية شابة بالاسم، مضيفا: "مصر والسعودية قوتين مهمتين للعالم العربية في أشياء كثيرة ومنها مجال الفن".

أعمال أحمد عز القادمة:

ويذكر أن أحمد عز يواصل حاليًا تصوير فيلمه ولاد رزق الجزء الثالث، وخاصة بعد أن انتهي من تصوير المشاهد الخارجية ويقوم حاليًا بتصوير المشاهد الداخلية في مصر في منطقة عين الصيرة.

تدور أحداثه حول أسود الأرض، الأخوة الذين ليسوا أعداء، بل مهما توالت بهم الأيام وأجبرتهم على مشاجرة بعضهم، ينتهي الأمر بجلسة من جلساتهم الشهيرة في منزلهم القديم بمنطقة عين الصيرة، الذين يتفاخرون أنهم من سكانها، حيث تتلخص علاقتهم في تلك الجملة التي جائت على لسان شخصية رضا رزق عندما كان طفلًا، وجسد دوره الفنان الشاب خالد الذهبي، والذي قال: ضهرنا في ضهر بعض.. واللي هييجي علينا هنقطعله وشه.

آخر أعمال محمد حماقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هي أغنية ايه السعادة دي، والتي طرحها في أغسطس الماضي، على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، مكس وماتسر لويس باريرا، وتسجيل جيتار ستوديو دريم.