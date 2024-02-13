فى عيد الحب.. شارموفرز يطرح أغنية على بالي (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، أحدث فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "على بإلى "، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لاتفارق خياله، وأصبح لايستطيع العيش من غيرها.

أغنية "على بإلى " من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان بشركة "بيج كات" ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية على بالي

وتقول كلماتها: انتي بتخلیني أشوف الحلم فى الحیاه

زي مانتي متخلیش الدنیا تغیرك ده الجمال

شوفتك فى عز الإنبهار من غیر میكاب وسشوار

ملامحك بریئة ولیكى طریقة عفویة وده الإنبهار

بسیطة عارفة قیمة جمالك قلبي

سابني وراح ندالك من يومها معرفش مالي

بتیجى على بالي صورتك قصادي طول اللیل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري ومعاكي نفسى اعیش تفاصیل

احكیلك مالى وهقولك على احلامي

لیه ؟ من زمان معرفتكیش انا كنتى حلیتیلي كذا مشكلة

یاااا لو كنتي هنا بس انا بنسى حیاتي المؤلمة

كل مابفكر اننا ممكن فى یوم نبقى سوا

حاسس بكل اختصار انك أهم اختیار

اول ما شوفتك حقیقى غیرتي طریقي وشقلبتي الافكار

مش عایز حاجة غیر اكون معاكي شایف فى وجودك علاجي

وعمري قبلك كان فاضي بتیجى على بإلى صورتك قصادي طول اللیل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري ومعاكي نفسي اعیش تفاصیل

احكیلك مالي وهقولك على احلامي

بتیجي على بالي بتیجي على بالي