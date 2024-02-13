بالأسود.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بجرأتها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريم مصطفى، بفستان جريء صمم من قماش القطيفة باللون "الأسود" وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

كما وضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، مما نال إعجاب جمهورها، تحرص ريم مصطفى، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته مايحدث معها في يومياتها الخاصة بها.

أحدث أعمال ريم مصطفى

ومن ناحية اخري، تنتظر ريم مصطفى عرض فيلمها الجديد "اهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

قصة فيلم "أهل الكهف"

وتجسد ريم شخصية جارية في فيلم "أهل الكهف"، تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مسارًا آخر ضمن أحداث فيلمها الجديد "أهل الكهف" المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024، وأصبح الفيلم جاهزًا للعرض وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل.

آخر أعمال ريم مصطفى في الدراما

والجدير بالذكر ان اخر اعمال ريم مصطفى هو مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الاتربى وآخرين.

آخر أعمال ريم مصطفى في السينما

ظهرت ريم مصطفى كضيفة شرف في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسنى ومى عمر ومصطفى خاطر وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.