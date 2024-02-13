نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصيات نيللي كريم في مسلسل فراولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة نيللي كريم في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد فراولة، الذي تنافس به في سباق دراما رمضان 2024.

شخصيات مسلسل فراولة

وتظهر نيللي كريم ضمن أحداث العمل، بعدة شخصيات وهن: بنت بواب وقارئة فنجان وانفلونسر، تقدم نيللي هذا العام تجربة درامية مختلفة والتي ستكون التجربة الثانية من نوعية المسلسلات الكوميدية.

قصة مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة يدور في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة ابنة أحد حراس العقارات في منطقة الزمالك والتي ترغب في الانتقال من حياة الفقر والحاجة التي تعيشها هي وأسرتها إلى حياة الثروة والمشاهير، تلجأ فراولة إلى القيام بالعديد من الحيل لتحقيق هدفها بينها الغناء الذي تتجه له ولا تكتفي به بل تلجأ إلى قراءة الفنجان وإيهام البعض بحدوث بعض الأحداث المستقبلية من خلال هذا العمل، ويصدقها بالفعل الكثير حتى يذيع صيتها.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

أحدث أعمال نيللي كريم

ومن المفترض أن تبدأ نيللى خلال الفترة القادمة تصوير فيلم هابي بيرزداي، ويشارك فيه كل من شريف سلامة وحنان يوسف، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ولم تستقر الشركة المنتجة على موعد عرضه حتى الآن، عرض لها أيضًا فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، وحقق إيرادات جاوزت الـ 30 مليون جنيه، بخلاف ما حققه الفيلم في السعودية ومختلف الدول العربية، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، فيما ظهرت زوجته بسنت شوقي كضيفة شرف، ورُشح العمل لتمثيل مصر في الأوسكار.

آخر أعمال نيللي كريم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل عملة نادرة، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ظهرت من خلاله لأول مرة بشخصية صعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جمال سليمان، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، وهشام عاشور، فيما شارك علي الطيب كظهور خاص، عُرض لها أكثر من عمل منهم فيلم ع الزيرو، بطولة محمد رمضان، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي.