نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة حديثها عن لبنان.. أزمات في حياة ماجدة الرومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ماجدة الرومي، مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء حفلتها وظهرت وهي تشيد بأبوظبي وتحدثت فيه عن الخراب والدمار الذي يوجد في بلدها لبنان.

أزمات في حياة ماجدة الرومي







انفصلت ماجدة الرومي عن زوجها انطوان دفوني وذلك بعد انتشار شائعات عن علاقته مع مغنية شابة مما أدى إلى انفصالهما حيث أنجبت منه ابنتيها نور وهلا دفوني.

إغماء ماجدة الرومي خلال حفلها في مهرجان جرش





أصيبت ماجدة الرومي بحالة إغماء أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في مهرجان جرش في شهر سبتمبر 2021، وكانت حينها تحيي مهرجان جرش في الأردن، حيث تعرضت إلى هبوط في ضغط الدم وأدى إلى اختلال توازنها وتدخل البعض لمساعدتها وغادرت المسرح ومن ثم عادت مرة أخرى إلى المسرح واستكملت الحفل بعد دقائق من تعرضها للإغماء مما اقلق جمهورها ومحبيها عليها وطمأنهم شقيقها في اليوم التالي من الإغماء، وقال عوض الرومي: "ماجدة مفهاش أي حاجة وبخير وكل اللى حصل انخفضت نسبة السكر في جسمها بسبب التعب والمجهود للحفلة وهي بتفطر في التراس دلوقتى ولا هي في المستشفى ولا حاجة".

رفض والد ماجدة الرومي دخولها الفن





كانت بدايات ماجدة الرومي تشهدها بعد الحواجز حيث رفض والدها حينها دخولها الفن وكانت أول انطلاقة لها من استوديو الفن والذي كان يقدمه تليفزيون لبنان وغنت حينها أغنية "يا طيور" للفنانة والمطربة الراحلة أسمهان ورفض والدها حينها الفكرة، وقالت حين قصت رفضه في خلال استضافتها في برنامج ذات مرة: "العلم قبل الفنّ والجامعة قبل الاستوديو وحبّ الفكر قبل حبّ الظهور، وعندما سمعني أغنّي هذه الأغنية اشترط علي أن أكمّل تعليمي" ولكنه بعد حصولها على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة لبنان، ساندها وقام بتلحين بعض أغانيها.

