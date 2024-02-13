نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخيانة.. تعرف على السبب الحقيقي وراء وفاة زيزي مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 13 فبراير ذكرى وفاة الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، عشقت الفن منذ صغرها، تألقت في جميع أدورها على مدار مسيرتها الفنية، لتضع بصمة في كل عمل تقدمه.

زيزي مصطفى نصر ولدت في محافظة القاهرة يوم 2 يونيو عام 1945، وترعرت وسط أسرة تغرم بالفن والموسيقى، حصلت على دبلوم الفنون التطريزية وبدأت التمثيل في سن السادسة عشرة، حيث شاركت في فيلم بين السماء والأرض الذي أخرجه صلاح أبو سيف العام 1959، وكان بطولة هند رستم وعبد المنعم إبراهيم.

زيجات في حياة الفنانة زيزي مصطفي



تزوجت زيزي مصطفي ثلاثة مرات، واشترك عنصر الحب بينهما وهم: تزوجت في سن مبكرة من مهندس بحري وأنجبت ولدًا وبنتًا.

وتزوجت من الفنان الشهير محمد خيري، بعد قصة حب كبيرة وكان من أهم أفلامه، العمر لحظة بطولة ماجدة عن حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وابتعد محمد خيري عن التمثيل لـ فترة، وقع الانفصال بينهما، لإنشغالها الشديد في مجال الفن وحبها الكبير له.



تزوجت للمرة الثالثة من الفنان يسري مصطفي عام 1982 ولم يستمر زواجهما طويلًا ووقع الانفصال واحتفظا بعلاقة الصداقة بينهما.

رحيل الفنانة زيزي مصطفى

رحلت عن عالمنا المبدعة الفنانة زيزي مصطفى في 13 فبراير 2008 في منزلها بمصر الجديدة، إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة عن عمر ناهز 62 عامًا، ورغم رحيلها إلا أنها لازالت تشغل مكانة كبيرة في قلب الجمهور وتركت مسيرة فنية قيمة تتعلم منها الأجيال.

السبب الحقيقي وراء وفاة زيزي مصطفى

كشفت الفنانة تغريد فهمي عن سبب وفاة الفنانة زيزي مصطفى خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج «المنسي» عبر قناة «هي»: «اتوفت بسبب فنانة موجودة دلوقت في الوسط، لأنها كانت متجوزة يسرى مصطفى وكان تعبان جدًا وكانت زيزي قاعدة جنبه الفترة دي ولما شد حيله في ممثلة اتجوزها وزيزي مأعلنتش بقيت أنا اللي عارفة وهي عارفة ومحدش يعرف».



وأضافت: «الممثلة دي كنا بنشوفها وبنسلم عليها وزيزي الموضوع آثر فيها نفسيًا وانهارت لما الموضوع بدأ يتعرف شوية فزعلت مع إنه ا كانت من النوع الحمولة، كنت بكلمها قبلها بساعة وكانت بتقولي اعمل أي مع يسري كنت انا اتكلمت معاه الله يرحمه وندم جدًا لأنها كانت متجوزاه عشان تشتغل وبقت تقولوا كلملي مخرجين ومنتجين ولما معملش ده سابته».