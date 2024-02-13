«سبب فرحتي».. أصالة وأحمد سعد في ديو عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد سعد ديو جد يجمعه مع الفنانة أصالة تحمل اسم «سبب فرحتي»، وذلك احتفالا بعيد الحب، الاغنيه كلمات محمد شافعي، ألحان الفنان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو، ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربعاء ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

موعد أغنية «سبب فرحتي»

شارك أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح اغنيه «سبب فرحتي»، قائلا: « اليوم هنشارك معاكم جزء كبير من أغنية سبب فرحتي عشان تلحقوا تحتفلوا بعيد الحب عليها، وبعد بكرة الساعة 5، هتنزل الاغنية كاملة».

حفل أحمد سعد في السعودية

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في 16 فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية، ومن المفترض أن يقدم باقة من أفضل أعماله الغنائية، شارك سعد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: «وسع وسع.. الفنان أحمد سعد حيولع الأجواء في جدة وعلى البحر.. تطرح التذاكر غدًا 6:00م».

أحدث أعمال الفنانة أصالة

وأيضا طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها «أعراض الغياب»، على صحفتها الرسمية على موقع يوتيوب، تزامنا مع قرب عيد الحب 2024،وتحدثت أصالة في أغنيتها «أعراض الغياب»، عن الحيل والأساليب التي يعتمد الرجال عليها حين يريدون إنهاء العلاقة، والأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين.

كلمات أغنية «سبب فرحتي»

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

انت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

انت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي

لما بس بشوف عنيك

انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين

قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل

انا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفك بخير