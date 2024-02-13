طرح البوستر التشويقي الثاني لمسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الأعمال الدرامية تكشف الستار عنها تزامنًا مع اقتراب موسم شهر رمضان الكريم، حيث شهد هذا الموسم منافسة قوية بين كبار النجوم.

طرحت منصة watch it، البوستر الدعائي الرسمي الثاني لـ مسلسل «إمبراطورية ميم»، والذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المُقبل 2024.

وظهر الفنان خالد النبوي على البوستر الرسمي وهو يرتدي بدلة ويبدأ البرومو بخالد النبوي، الأب وهو نائم على سريره في هدوء، وفجأة يقتحم هذا الهدوء أبناؤه، بصياح «بابا»، ثم يدخل النبوي بصوته وهو يقول: «أنا مختار أبو المجد، قررت أبني إمبراطورية، إمبراطورية ميم».

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

خالد النبوي يجدد التعاون مع المخرج محمد سلامة

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين المخرج محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في إمبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

أحداث “إمبراطورية ميم”



مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الام لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.