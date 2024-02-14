انت الأن تتابع خبر حبيب ياسمين صبري .. رجل أعمال قطري وثروته خيالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر ارتباط الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال القطري عادل بن علي .



وتصدرت ياسمين صبري التريند مجدداً بعد انتشار صور لحبيبها الجديد، الذي تنوي الزواج منه في عضون شهور، وهو ما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بسبب ثروته الخيالية حيث يعد واحداً من أهم وأغني رجال الأعمال في الوطن العربي



وانتشرت تقارير صحفية غير رسمية تفيد بارتباط الفنانة ياسمين صبري بعلاقة صداقة مع رجل الأعمال القطري عادل بن علي، وبعد شهور من تعارفهما نشأت بينهما قصة حب كبيرة بعد اعترافه لها بحبه .

واكدت مصادر مقربة من ياسمين صبري، أنها كانت متخوفة في بداية الأمر على الارتباط ب عادل بن علي، خوفا من رد فعل الجمهور وخصوصا أنها دائما مادة خصبة للصحفيين ودائما ما تتصدر التريند بمجرد ذكر اسمها على محرك البحث جوجل.

وأكدت المصادر أن علاقة ياسمين صبري وعادل بن علي لا تزال محاطة بسرية تامة ولا يعلم عنها شيئ سوى المقرون منهما فقط، وخصوصاً أنه أحد أهم الأسماء البارزة في الوطن العربي ومن أغنى رجال الأعمال القطريين، حيث أنّ عائلته تملك وكالة العلامة التجاريّة العالميّة “cartier” في الشرق الأوسط.

وما أثار حالة ضجة في الفترة الأخيرة هو ظهور ياسمين صبري بهدايا باهظة الثمن وسعرها خيالي حيث ظهرت في أحدث صور لها مع حقيبة يد ثمينة حصلت عليها كهدية من حبيبها بن علي .