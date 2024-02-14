نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمود حجازي يكشف عن أصعب مشاهده في مسلسل "حدوته منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمود حجازي عن أصعب مشاهده، في مسلسل “حدوته منسية”.



وفي تصريح خاص للفجر الفني قال حجازي:" مشهد الغرق من أصعب المشاهد، فلم أستعن بدوبلير وقمت بالمشهد بنفسي، وقفت في البحر، بالرغم أننا كنا في الشتاء، إلا أنني أحب السباحة".

وفي نهاية حديثه قال حجازي:" ومن أصعب المشاهد أيضًا مشاهد المواجهة مع سوسن بدر وريم سامي وأحمد فهيم، لأن هذه المشاهد مهمة كثيرًا في أحداث المسلسل ".

يُعرض حاليًا مسلسل " حدوته منسية " ل محمود حجازي على قناة CBC، حيث يكون العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

واحتل المسلسل المركز الثالث عبر المنصة الرقمية Watch it، ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية، بعد حالة خاصة، وحدوتة منسية من بطولة الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، وعبير صبري، محمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.



المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام.

