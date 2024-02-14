نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعرضه في رمضان.. طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل صيد العقارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الصفحة الرسمية لقناة dmc بالترويج للبوستر الدعائي لـ مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وكتب عليه معلقة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

بوستر مسلسل صيد العقارب

استكمال تصوير مسلسل صيد العقارب

وتستأنف غادة عبد الرازق تصوير مسلسل صيد العقارب استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تراهن على العمل للمنافسة بقوة في رمضان هذا العام، وتقدم دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

وتحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل وقالت: "عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالي الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالي الفكرة".

وتابعت غادة عبد الرازق: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائي الفنانين اللي معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".



أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.