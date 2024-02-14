نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد السباعي تكشف كواليس "نقطة سوداء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة ناهد السباعي انتهاء تصوير الموسم الأول من مسلسلها نقطة سوداء في العاصمة اللبنانية بيروت وكانت ناهد قد نشرت عبر صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جمعتها وباقي ابطال المسلسل.

أبطال مسلسل "نقطة سوداء"

المسلسل مكون من ١٥ حلقة يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أحدث أعمال ناهد السباعي

ومن ناحية، تواصل ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "محارب" الذي تتشارك بطولته مع النجم حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، ويشاركه البطولة كل من النجوم نيرمين الفقي وأحمد زاهر ووماجد المصري ومحمود يس جونيور وملك احمد زاهر وتلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية وتتكتم باقي تفاصيل دورها، تدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل، "محارب" هو عمل (اجتماعى تشويقى) يحكى قصة عزيز، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، عزيز كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى وسائق في أوقات فراغه.

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، هو مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته عمروسعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نورالنبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين، وتدور الاحداث حول يُتهم يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.