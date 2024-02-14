القاهرة - محمد ابراهيم - بمناسبة عيد الحب 2024..شارموفرز يطرح "على بإلى "..طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب 2024، أحدث فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "على بإلى ".

ودارت فكرت الكليب فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لاتفارق خياله، وأصبح لايستطيع العيش من غيرها.

بمناسبة عيد الحب 2024..شارموفرز يطرح “على بإلى ”

تفاصيل أغنية شارموفرز الجديدة



أغنية "على بإلى " من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان بشركة "بيج كات" ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية شارموفرز الجديدة



انتي بتخلیني أشوف الحلم فى الحیاة

زي مانتي متخلیش الدنیا تغیرك ده الجمال

شوفتك فى عز الإنبهار من غیر میكاب وسشوار

ملامحك بریئة ولیكى طریقة عفوية وده الإنبهار



بسیطة عارفة قیمة جمالك قلبي

سابني وراح ندالك من يومها معرفش مالي

بتیجى على بالي صورتك قصادي طول الليل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري ومعاكي نفسى اعيش تفاصیل

احكیلك مالى وهقولك على أحلامي

لیه ؟ من زمان معرفتكیش انا كنتى حلیتیلي كذا مشكلة

یاااا لو كنتي هنا بس انا بنسى حیاتي المؤلمة

كل مابفكر اننا ممكن فى یوم نبقى سوا

حاسس بكل اختصار انك أهم اختیار

اول ما شوفتك حقیقى غیرتي طریقي وشقلبتي الافكار

مش عایز حاجة غیر اكون معاكي شایف فى وجودك علاجي

وعمري قبلك كان فاضي بتيجى على بإلى صورتك قصادى طول الليل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري ومعاكي نفسي اعیش تفاصیل

احكیلك مالي وهقولك على أحلامي

بتيجي على بالي بتيجي على بالي