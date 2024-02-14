القاهرة - محمد ابراهيم - حلمي عبد الباقي يتحدث عن نجاح "بلا عيش وملح" ويؤكد: ردود الأفعال فاقت توقعاتي..أعرب النجم حلمي عبد الباقي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بلا عيش وملح" الذى طرحها مؤخرا وحققت نجاح كبير ونال إشادات كبيرة عليها.

وقال حلمي في تصريحات صحفية: "الحمد لله ردود أفعال الاغنية فاقت توقعاتى من أصدقائى من داخل الوسط الفني وخارجه، وأتمنى أن أكون قدمت أغنية مختلفة وهذا ما أحرص عليه خلال مشوارى الفنى".

حلمي عبد الباقي يتحدث عن نجاح "بلا عيش وملح" ويؤكد: ردود الأفعال فاقت توقعاتي

أبرز تصريحات حلمي عبد الباقي



وأضاف إن أغنية "بلا عيش وملح": "أخذت وقتا طويلا من العمل عليها، لكي تخرج بتلك الصورة المبهرة الجميلة التي لاقت استحسان الجميع، مشيرًا أنه مبسوط بتحقيقها أكثر من 120 ألف مشاهدة على اليوتيوب".

وأكد حلمي عبد الباقي أنه يبحث دائما عن أشكال موسيقية متطورة لتناسب الجيل الحالي، كما أكد أنه حريص على تقديم أغان تترك بصمة وعلامة عند الناس، ويتمنى أن يكمل بهذا الشكل، وخلال الفترة المقبلة يقدم أغاني متنوعة.

كلمات أغنية بلا عيش وملح:



وتقول كلمات أغنية بلا عيش وملح: "عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبه عشره كله كان كلام يومين جمال وراحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا، محدش حبلنا الخير الا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح، سبتولنا جرح واخدته فرح السنين بلا عيش وملح مش عاوزه شرح عشرتكو طلعت كمين، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل، ياريت منشفكوش بعدين محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا، محدش شالنا الا ايدينا محدش حبلنا الخير، الا واتشال جوه عينينا سواد قلوبكوا باين من الهزار الضحكه خارجه بتداري، الصفار عملنا قيمه للي ميساويش وفي النهايه بخ كله طار.