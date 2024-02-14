بإطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية دائما، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وشاركت أحدث إطلالاتها الجذابة التي خطفت أنظار متابعيها.

إطلالة لاميتا فرنجية

تألقت لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار متابعيها، ظهرت من داخل سيارتها، مرتدية بادي مجسما أسود اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياج مميزا، نال إعجاب متابعيها.

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

لاميتا فرنجية تبتعد عن التمثيل لهذا السبب

ابتعد اللبنانية لاميتا فرنجية حاليا عن التمثيل منذ 8 أعوام، كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها عملًا في مصر، وهي من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

اخر أعمال لاميتا فرنجية

وكان آخر أدوار لاميتا فرنجية فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى، آخر الأعمال الدرامية هو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.