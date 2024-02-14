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أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع عرضه..مسلم يطرح كليب "غمة" من فيلم درويلة..طرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" فيديو كليب يحمل إسم "غمة" وهى الأغنية الرابعة استكمالًا لأحد الأغاني الدعائية والترويجية للفيلم السينمائى "درويلة" والذى تتضمن بعض مشاهد من الفيلم الذى تجمع بين المطرب مسلم وبين أبطاله، ويشار أن فيلم "درويلة" يعرض آنذاك بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

كليب "غمة" من غناء المطرب مسلم ومن كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى، وتقول كلمات أغنية "غمة":

كلمات أغنية غمة للمطرب مسلم:



مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد.. الباب قدامه هيخرج منه وهعمل سد

واللي مبينا يعتبره، دا كان.. دا كان دا كان مولد واتفض

غمه غمه غمه غمه.. وانزاحت راحت ثم.

فرفشت وعيشت حياتي.. نورت الحته الضلمه

نورت الحته الضلمه.. خنقه خنقه خنقه

ولا ينفعوا وقت الزنقه.. مالهوش لزمه وبايعينه

لو عايز يرجع لأ.. لو عايز يرجع لأ.

احنا بتوع اللي معانا.. نبنيله مكان جوانا

اما اللي يهمه اذانا.. مطرود ويعيش محروم

يتمنى يشوفنا قصاده.. هيعيش بعدنا ف حداده

يتعب وتزيد اعراضه.. ويفضل على نفسه يلوم.

حلمه حلمه حلمه.. إنه يقابلني ف حلمه

كنت انا نعمته ورفضها.. خلي اللي خده يستلمه

خلي اللي خده يستلمه

مقلب كان مقلب.. وخلعت انا منه وبهرب

وقولوله سلام خلصنا.. حبه من القلب اتسرب

حبه من القلب اتسرب.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم دوريلة



يشار إلى أن فيلم "درويلة" طرح الأسبوع الماضي في دور العرض السينمائي، واحتفل صناعة، بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي في إحدى السينمات بالقاهرة الجديدة، وحضر العرض كل من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد وكل من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، كابتن إبراهيم صبحى، محمد على ميزو والمؤلف عبد الرحمن فتحى والمنتج والمؤلف محمد دياسطى وآخرين، بالإضافة إلى عدد من النجوم المقربين لدى أبطال العمل بالاحتفال والتهنئة معهم.

أحداث فيلم درويلة



وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح "درويلة" الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين إبنه حسني شتا وإبنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.



أبطال فيلم درويلة

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير ب (توسى) وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.