"watch it" تطرح البوستر الرسمي لأبطال مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الصفحة الرسمية لمنصة watch it بطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكتبت على البوستر معلقة: "لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدغ.. انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب على WATCHIT".

أحداث مسلسل صيد العقارب

مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.

وتدور الأحداث حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

استكمال تصوير مسلسل صيد العقارب

وتستأنف غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها صيد العقارب لعرضه في موسم رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تراهن على العمل للمنافسة بقوة في رمضان هذا العام، وتقدم دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

وتحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل وقالت: "عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالي الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالي الفكرة".

وأضافت غادة عبد الرازق: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".