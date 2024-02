نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأفلام الناجحة التي شارك فيها مشاهير الرياضيين العرب والأجانب (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدنا في السنوات الأخيرة، ظاهرة انتقال بعض المشاهير الرياضيين العرب والأجانب إلى مجال التمثيل وتطورت هذه الظاهرة بشكل كبير وأصبحت ملحوظة في عدد من الدول العربية والغربية،

ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء في هذا التقرير على هؤلاء المشاهير الرياضيين الذين اتجهوا إلى مجال التمثيل



دواين جونسون (المعروف أيضًا باسم "ذا روك")

كان جونسون لاعبًا محترفًا في كرة القدم الأمريكية قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل. وقد شارك في العديد من الأفلام الناجحة مثل "Fast & Furious" و"Jumanji: Welcome to the Jungle"، وأصبح واحدًا من أعلى النجوم أجرًا في هوليوود.

روكين لافونت (المعروف أيضًا باسم "ذا بيج شو")

كان لافونت لاعبًا محترفًا في المصارعة قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل. شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك سلسلة أفلام "The Scorpion King" و"Fast & Furious"، وحقق نجاحًا كبيرًا في صناعة الترفيه.

نجلاء فتحي



كانت فتحي لاعبة تنس مصرية واحدة من أبرز الشخصيات الرياضية في العالم العربي. بعد اعتزالها الرياضة، انتقلت إلى التمثيل وشاركت في العديد من الأفلام المصرية الناجحة، مثل "عودة الندلة" و"المراقبة العامة".

محمد علي كلاي



كان كلاي لاعبًا محترفًا في الملاكمة واشتهر بلقب "محمد علي". بعد اعتزاله الرياضة، شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك فيلم "The Greatest" الذي يتناول قصته الشخصية.

نادين لبكي

كانت لبكي لاعبة تنس طاولة لبنانية قبل أن تتحول إلى مجال التمثيل. حققت شهرة واسعة في العالم العربي بأدوارها في الأفلام والمسلسلات اللبنانية والعربية.

قائمة الأفلام الناجحة التي شارك فيها المشاهير الرياضيين العرب والأجانب:

"Fast & Furious" سلسلة الأفلام



شارك فيها العديد من المشاهير الرياضيين مثل دواين جونسون وروكين لافونت. وحققت هذه السلسلة نجاحًا كبيرًا عالميًا وتعد واحدة من أنجح سلاسل الأفلام الحركية.

"The Scorpion King"



قام روكين لافونت بدور البطولة في هذا الفيلم الذي يندرج ضمن سلسلة أفلام "The Mummy". حقق الفيلم نجاحًا تجاريًا كبيرًا وساهم في إطلاق مسيرة التمثيل الناجحة للافونت.

"Creed"



شارك البطل العالمي في الملاكمة السابق سيلفستر ستالون في هذا الفيلم وأدى دور المدرب الشهير روكي بالبوا. حقق الفيلم شعبية كبيرة وحصد إشادة من النقاد.

"Rush"

يروي الفيلم قصة المنافسة الشرسة بين سائقي الفورمولا وان جيمس هانت ونيكي لاودا. قدم الممثل كريس هيمسوورث دور هانت، والذي كان سابقًا سائقًا محترفًا في السباقات.

"Ali"

يستعرض الفيلم السيرة الذاتية للملاكم الأسطوري محمد علي كلاي. قام ويل سميث بتجسيد دور محمد علي وحظي الفيلم بتقدير واسع من النقاد والجمهور