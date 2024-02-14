انطلاق تصوير الحكاية الثانية "دقيقة إلاربع" من مسلسل "أسود باهت"|صور

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق أمس تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "أسود باهت "بعنوان «دقيقة إلاربع»بطولة سوسن بدر،بأحدي الفيلات بمنطقة الشيخ زايد،ومن المقرر عرض العمل ضمن موسم رمضان المقبل 2024.

تفاصيل حكاية«دقيقة إلاربع»من مسلسل "أسود باهت"

تدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل،ومن بطولة سوسن بدر،محمد علي رزق،حسني شتا،محمد عز،هاجر الشرنوبي،ريم أحمد،زينب الغريب،مصطفي منصور،ريهام نبيل وطه خليفه،ياسر ربيع، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني،ومن إخراج ممدوح زكي.



وصرح المنتج عمرو عبدالخالق إنه سعيد التعاون مع النجمة سوسن بدر والتي تحاول ان تظهر برأة ابنها الاكبر المتهم في جريمة قتل أخية الاوسط، وان حكاية«دقيقة إلاربع»ستكون استكملا لسلسلة نجاح،حكاية «شغف»بطولة سهر الصايغ.



تفاصيل مسلسل «أسود باهت»



مسلسل «أسود باهت» مكون من 15 حلقة؛ مقسمين على ثلاث حكايات، كل حكاية منهم عبارة عن خمس حلقات، ومن المقرر أن ينافس بموسم رمضان المقبل مارس 2024.