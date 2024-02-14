آخرهن زوجة وائل جسار... قرينات مطربين يظهرن كموديل في أغاني أزواجهن في عيد الحب (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحتفل الكثير من الفنانين بالمشاعر الرومانسية والحب من خلال أعمالهم الفنية، بمناسبة عيد الحب، ومن بين هؤلاء الفنانين، هناك عدد منهم الذين قرروا أن يجمعوا بين فنهم وحبهم الشخصي من خلال ظهور الموديل في أغانيهم مع أزواجهم.



ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أبرز الثنائيات الرومانسية

جاي زي وبيونسيه



يعتبر جاي زي وبيونسيه من أبرز الأزواج في عالم الموسيقى. وقد تعاون الثنائي في العديد من الأغاني التي تتحدث عن علاقتهما وحبهما المتبادل. من بين هذه الأغاني "Crazy in Love" و"Drunk in Love".

وظهرت بيونسيه في هذه الأغاني كموديل وشريكة للحياة الشخصية لجاي زي، مما أضفى على الأغاني جوًا رومانسيًا وحميمًا.

كيم كارداشيان وكانيي ويست



يعتبر هذا الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في صناعة الترفيه. قدما معًا العديد من الأغاني التي تعبر عن حبهما وعلاقتهما. في أغنية "Bound 2"، ظهرت كيم كارداشيان كموديل ومشاركة لكانيي ويست، وكانت الأغنية تعكس حبهما واتصالهما العاطفي.

جاستن بيبر وهايلي بالد وين



يعتبر جاستن بيبر وهايلي بالدوين أحد الأزواج الشهيرة في عالم الموسيقى. قدم الثنائي سويًا العديد من الأغاني التي تتحدث عن حبهما وعلاقتهما. في أغنية "10،000 Hours"، ظهرت هايلي بالدوين كموديل وزوجة جاستن بيبر، وتعكس الأغنية الرومانسية العميقة بينهما.

بيكسي لوت وأوليفر شميث

يعتبر هذا الثنائي من المغنيين الشهيرين في المملكة المتحدة. قدما معًا العديد من الأغاني التي تتحدث عن علاقتهما وتجربتهما الشخصية. في أغنية "Woman Like Me"، ظهرت بيكسي لوت كموديل وشريكة حياة أوليفر شميث، وتعكس الأغنية القوة والثقة في العلاقة بينهما.

وائل جسار كل وعد

كشف الفنان وائل جسار عن ظهور زوجته لأول مرة من خلال كليب كل وعد لتكون ذكرى مؤثرة ورومانسية بينهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"



بالإضافة هذه التعاونات تعكس قوة الحب والتواصل بين الفنانين وشركائهم في الحياة الشخصية، وتعزز العلاقة بينهم وبين الجمهور الذي يستمتع بمشاهدة واستماع إلى هذه الأغاني.