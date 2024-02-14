في عيد الحب.. أبرز الثنائيات الرومانسية في السينما والدراما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل العشاق في مثل هذا اليوم من كل عام بعيد الحب، لكي يعبروا من خلاله عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه بعضهم البعض.

ومثلما يوجد الحب في الحياة يوجد الحب أيضًا في السينما والدراما المصرية، فأخذت السينما والدراما المصرية نصيب كبير من ثنائيات الفنانين والفنانات الرومانسية فمنهم من قدموا ادوار رومانسية كثيرة وهما في الواقع أصدقاء لا اكثر ومنهم من قدموا أدوار رومانسية ثم تزوجوا.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الثنائيات الرومانسية في السينما والدراما المصرية:-

سمير غانم ودلال عبد العزيز

تحدث الثنائي الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز كثيرًا عن كواليس زواجهما في العديد من البرامج وقدموا سويًا أعمال كثيرة من أبرزها "يارب ولد"، وكانوا مثالًا للعلاقات اللطيفة التي يتمني الكثير أن يعيشون مثلها، وعاشوا سويًا لسنوات عديدة ولم يفرقهم سوي الوفاة.

فؤاد المهندس وشويكار

الفنان القدير فؤاد المهندس وزوجته شويكار، من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما والمسرح بالوطن العربي، وكان لقاؤهما الأول من خلال مسرحية" السكرتير الفني"، وشاءت الأقدار أن يجمع بينهما رباط الحب والزواج منذ تلك اللقاء.

قدما معا مجموعة من الأعمال السينمائية الرائعة، والتي حصدت إيرادات عالية ومنها" اقتلني من فضلك" إنتاج 1965، و"المليونير المزيف" 1968، و"أنا ومراتي والجو"، و"العتبة جزاز"، و"فيفا زلاطا" إنتاج 1976.

عادل إمام ويسرا

عادل إمام ويسرا، لكل منهما كاريزما خاصة وقاعدة جماهيرية عريضة، فالزعيم يمتلك روح الكوميديا بالفطرة، بجانب قدرته الجبارة على التقمص والتمثيل، أما يسرا فهي الفنانة المتجددة والقادرة على تقمص كل الشخصيات.

اجتمع الثنائي في عدد من الأفلام السينمائية المتميزة، كان أبرزها: "طيور الظلام، الأفوكاتو، الأنس والجن، ليلة شتاء دافئة، الإنسان يعيش مرة واحدة، بوبوس، رسالة إلى الوالي، جزيرة الشيطان، كراكون في الشارع، على باب الوزير".

تامر حسني ومي عز الدين

تعاون تامر حسني ومي عز الدين في مجموعة من الأفلام تحت عنوان" عمر وسلمى" وتدور في إطار رومانسي اجتماعي، وقصة حب تتطور إلى الزواج والإنجاب.

حقق نجم الجيل رفقة مي عز الدين نجاحا لافتا للنظر، الأمر الذي دفع الجمهور للترويج بوجود قصة حب حقيقة تجمع بينهما، الأمر الذي تم نفيه بعد ذلك.

منى ذكي وأحمد السقا

الثنائي الأشهر في جيل الألفية الجديدة، قدما مجموعة كبيرة من الأفلام المتميزة سويًا، من أشهرهم: «تيمور وشفيقة» و«مافيا» و«صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«عن العشق والهوى» و«أفريكانو».

بوسي ونور الشريف

ومن الثنائيات الجميلة أيضًا التي عرفها الوسط الفني بوسي ونور الشريف، اللذان كانا مثالًا يحتذى به في الحب والعشق، وكان يُضرب بهما المثل في التفاهم، ولكن هذا الزواج انتهى بعد 30 عامًا بالطلاق.

تزوجا عام 1972، وكان الشريف في بداية مشواره الفني وقدما معا عددًا من الأفلام منها “حبيبي دائمًا”، و”العاشقان”، وأثمر زواجهما ابنتين هما مي وسارة.

ورغم طلاقهما، إلا أن العلاقة الطيبة بقيت بينهما إذ قبل سنتين، رافقته بوسي في رحلة علاجه إلى لندن، وظهرت معه مؤخرًا خلال تكريمه وحصوله على جائزة "الريادة" في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما وتبادلا القبل والدموع.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

قصة حب كبيرة جمعت بين الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حتى أعلنا زواجهما، ومن بعدها قدما عدة أعمال سويًا، لاقت قبولا لدى الجمهور ونجاحًا كبيرًا عند عرضها.

ومن أبرز الأعمال التي تعاون بها الثنائي: "مسلسل اللي ملوش كبير"، مسلسل "آخر نفس"، ومن المنتظر أن يجمع عمل جديد بينهما يعرض في موسم رمضان القادم 2023، يحمل اسم "ضرب نار".