نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا عن عدم إنجابها: "حاولت كتير بس ربنا مبيتعاندش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة يسرا ضيفه على برنامج "بصمة" المُذاع عبر "الشرق ديسكافري".

وتحدثت يسرا، عن حلم الأمومة الذي لم تستطع تحقيقه، بسبب إرادة الله،مؤكده، أنها حاولت عدة مرات أن تصبح أمُا ولكن الله لم يشئ

وأضافت: "حاولت كتير جدًا أكون أم، بس معرفتش أعمل إيه ربنا مأردش ومبيتعاندش، عشان كدا أنا راضية جدًا ومش ندمانة الحمد لله".

وعن رفض والدها بشدة دخولها مجال التمثيل فقالت يسرا: "في اليوم الذي أخبرت والدي فيه أني أريد دخول مجال التمثيل، والدي جري عليا وفي يده سكين، وحتى الأن في ظهري ندبة منها".

وتابعت: "والدي جاء معي وأنا أمثل، وهو اللي كان بيمضي العقود، وكان مسؤول عن ده، وبعدما أقنعته خضعت لـ فوتوشوت، والمصور الكبير ضياء المهدي، هو الذي التقط لي الصور، وقالوا عني أني وجه جديد".

أخر أعمال يسرا

ويذكر ان عرضت الفنانة يسرا مؤخرا فيلمها الجديد التي يحمل اسم "ليلة العيد"، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.