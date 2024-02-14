نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى الفخراني يوتيوبر وصلاح عبد الله يجري تجارب معملية في برومو "عتبات البهجة".. رمضان 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشف منصة Watch iT عن الإعلان الدعائي لمسلسل "عتبات البهجة"، والذي سيقدمه النجم يحيى الفخراني في موسم رمضان 2024.

يُعرض في برومو مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، شخصيته "بهجت الأنصاري" وهو مشغول بتقديم محتوى على قناته على يوتيوب تحت عنوان "عتبات البهجة"، حيث يتحدث عن جهود الناس في استغلال لحظات السعادة.

بدأت الحملة الدعائية لمسلسل "عتبات البهجة" بتقديم شخصية النجم يحيى الفخراني "بهجت الأنصاري"، حيث يركز على تقديم محتوى عبر قناته على يوتيوب بنفس الاسم، متحدثًا عن جهود الناس في البحث عن لحظات السعادة.

هذا الجزء من البرومو يبرز إلمام بهجت الأنصاري بتفاصيل مواقع التواصل، حيث يدعو متابعيه لتفعيل الإشعارات والقيام بالإعجاب والمشاركة.

وتم عرض في البرومو لقطات لأسرة الفنان هشام إسماعيل والفنانة وفاء صادق وهما يحتفلان بعيد ميلاد مع الأطفال، ما يبرز جوًا مختلفًا من الفرح في الأوقات العائلية.

كما ظهر ايضا في البرومو، الفنان الكبير صلاح عبد الله بدور شخصية مهتمة بالعلوم، حيث يظهر وهو يقوم بتجارب في معمل منزلي، ويبدو أن هذه التجارب تشكل مصدر سعادته. كما ظهر في لقطة يجمعه بالفنانة سماء إبراهيم.

أبطال مسلسل عتبات بهجة

تضمن البرومو مشاهد لمجموعة من نجوم مسلسل "عتبات البهجة"، بما في ذلك علاء مرسي، يوسف عثمان، المطرب عنبة، ليلى عز العرب، حنان يوسف، وغيرهم.

المسلسل يتألف من 15 حلقة، ويقوم ببطولته يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، وعلاء مرسي. المسلسل يعتبر معالجة درامية لعمل مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل.