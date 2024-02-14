نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنًا مع عيد الحب.. أشهر قصص تعارف المشاهير والزيجات الفنية الناجحة (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعتبر الزيجات الناجحة في صناعة الترفيه أمرًا نادرًا نظرًا لطبيعة الحياة العاملة المشغولة والضغوط الشديدة التي يتعرض لها الفنانون ومع ذلك، هناك بعض الأزواج في الوسط الفني الذين استطاعوا بناء علاقات قوية وناجحة معًا.

ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء في هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض أشهر الفنانين الذين تزوجوا بمناسبة عيد الحب

جوستين بيبر وهايلي بالدوين

في عيد الحب لعام 2019، أعلن المغني الكندي جوستين بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدوين عن زواجهما في حفل صغير وسري في نيويورك. كانت هذه الخطوة مفاجئة للجمهور، حيث كانت هايلي وجوستين يتردد عليهما شائعات الزواج من قبل. ومنذ ذلك الحين، أصبح الزوجان من أشهر الأزواج الشابة والمحبوبة في صناعة الترفيه.

سوفيا فيرغارا وجو مانجانيلو



في عيد الحب لعام 2015، تزوجت الممثلة الكولومبية سوفيا فيرغارا من الممثل الأمريكي جو مانجانيلو في حفل فخم أقيم في فلوريدا. كان الثنائي قد أعلن عن خطبتهما في ديسمبر 2014، واستغلوا عيد الحب لتعزيز تلك العلاقة بالزواج. واشتهرت سوفيا وجو بكونهما زوجين مثاليين ومترابطين في الصناعة الفنية.

كاني ويست وكيم كارداشيان

في عيد الحب لعام 2014، تزوج المغني والمنتج الأمريكي كاني ويست من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. أقيم حفل الزفاف الباذخ في فرنسا، وتمت إقامة حفل استقبال ضخم في إيطاليا. وقد تصدر زواجهما عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، واشتهر الثنائي باسم "كيمي".

أشهر الزيجات الناجحة في الوسط الفني الذين جمعتهم قصة حب

ديفيد وفيكتوريا بيكهام



تعتبر ديفيد وفيكتوريا بيكهام من أشهر الأزواج في صناعة كرة القدم والموضة. تعارف الثنائي عندما كانت فيكتوريا عضوًا في فرقة الفتيات الشهيرة "سبايس جيرلز"، وكان ديفيد نجمًا في فريق مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا. تزوجا في عام 1999، ومنذ ذلك الحين بنوا علاقة قوية وأسسوا عائلة جميلة. يعد الثنائي بمثابة قوة مشتركة في عالم الموضة والرياضة.

ريان رينولدز وبليك ليفلي



يعتبر ريان رينولدز وبليك ليفلي من أكثر الأزواج الجذابين في صناعة هوليوود. تعارف الثنائي خلال تصوير فيلم "جرين لانترن" في عام 2010، وتزوجا في عام 2012. تشتهر علاقتهما بالطرافة والرومانسية، وقد أنجبا ثلاثة أطفال. يعد الثنائي من الأزواج الناجحين في مجال التمثيل والإنتاج.

بن أفليك وجينيفر غارنر



كان بن أفليك وجينيفر غارنر زوجين ناجحين في صناعة هوليود