نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض مسلسل المهرج في رمضان 2024 علي قناة MBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدراما السورية بفارغ الصبر طرح أحدث الأعمال الدرامية الجديدة، ومن ضمنها مسلسل المهرج،

والذي يتم عرضه على قناة “MBC” الفضائية، وتزايد البحث في الأيام الآخيرة عن مواعيد وتفاصيل المسلسل.



ويقدم موقع دوت الخليج الفني لكل متابعيه كافة التفاصيل عن مسلسل "المهرج"



قصة مسلسل المهرج



تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يُواجه المحقق مالك (باسم ياخور) سلسلة من الجرائم المُروعة التي تُنفذ على يد شخص مُلثم يُعرف باسم “المهرج”، ويبدأ مالك رحلة مُثيرة لكشف هوية “المهرج” ودوافعه، بينما يُواجه العديد من التحديات والعقبات التي تُهدد حياته وحياة من حوله.

أبطال مسلسل "المهرج"

ويُشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم باسم ياخور، أمل بوشوشة، ديمة الجندي، نضال نجم، خالد القيش، وغيرهم.

أداء تمثيلي مُتقنًا في المسلسل

يُقدم أبطال المسلسل أداءً تمثيليًا مُتقنًا يُضفي على العمل مزيدًا من الواقعية والتشويق ويُجسد باسم ياخور دور المحقق “مالك” ببراعة، بينما تُقدم أمل بوشوشة دورًا مُختلفًا عن أدوارها السابقة، حيث تُجسد شخصية “سما” التي تُواجه العديد من التحديات في حياتها.

