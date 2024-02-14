نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة القنوات الناقلة لمسلسل "تاج".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الفنان تيم حسن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "تاج"، وازداد عدد كبير من البحث حول معرفة القنوات الناقلة لمسلسل تاج رمضان 2024، وما هو أبطال وقصة المسلسل؟

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كافة التفاصيل عن مسلسل تاج.

القنوات الناقلة لمسلسل تاج

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على عددة قنوات أبرز هم ام بي سي “MBC”، وكذلك على منصة “شاهد”.



قصة مسلسل تاج

سوف يتنقل المسلسل في قصته عبر أحداث دمشق في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، مع تركيز خاص على بعض الأحداث التي جرت في منطقة الساحل السوري سوف تتسم أجواء المسلسل باللهجة البسيطة التي يستخدمها سكان تلك المناطق، وقد تطلب إعداد الأحداث والديكورات التاريخية الواسعة جهدًا كبيرًا من الإعداد.

أبطال مسلسل تاج

وقد أعلنت شركة “صباح إخوان” عن مخرجه وكاتبه، وعن قائمة كافة النجوم الذين سوف يشاركون فيه ويتضمن العمل أيضًا تفاصيل حول عدد الحلقات المقرر عرضها خلال شهر رمضان، والقنوات التي سوف تبثه، ويضم العمل مجموعة من النجوم أبرز هم تيم حسن

بسام كوسا، دوجانا عيسى، فرح الدبيات، نورا رحال، فايا يونان، وغيرهم من النجوم.

