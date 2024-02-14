نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرستيانو رونالدو.. مفاجأة برنامج رامز جلال في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتاد الجمهور في شهر رمضان، على إذاعة برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، بتفاصيله المثيرة وأفكاره المتجددة كل عام.

ويحمل برنامج رامز جلال لرمضان 2024 العديد من المفاجآت خلال موسمه الجديد ومن أبرز مفاجآت هذا العام هو وجود لاعب الكرة الشهير "كرستيانو رونالدو" وقد تم التصوير داخل مدينة ملاهٍ وهي مدينة كبيرة في دبي.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام داخل مدينة ملاهي كبيرة توجد في دبي، وبالرغم من مشاركة فنانين ولاعبين كرة كثيرين في البرنامج إلا أنه يوجد البعض قد رفض المشاركة في البرنامج خوفًا على صحتهم، ومدينة الألعاب التي تم التصوير بها يوجد فيها ألعاب قوية وعملاقة وبيت رعب كبير ومخيف.

وقد انتشرت بعض الأقاويل عن اسم برنامج رامز جلال خلال هذا العام وهو اسم "رامز قفل اللعبة"

موعد عرض برنامج رامز جلال 2024

سيعرض برنامج رامز جلال بعد أذان المغرب مباشرة على قناة ام بي سي مصر المالك الحصري الوحيد لبرنامج رامز جلال الرمضاني.

أسماء ضحايا رامز جلال 2024

لم يتم التصريح الرسمي عن أسماء ضحايا وضيوف برنامج رامز جلال، ولكن هناك بعض التسريبات الخاصة بالبرنامج، ومن هذه الأسماء التالي:

لاعب الأهلي إمام عاشور

الفنان عمرو يوسف

لاعب الأهلي أحمد عبد القادر

الفنان محمود العسيلي

الفنانة حنان مطاوع

الفنان غادة إبراهيم

الحكم نور الدين إبراهيم

رضا عبد العال

برامج رامز جلال السابقة في رمضان

كانت آخر برامج رامز جلال برنامج رامز نيفر إند والذي عرض في المملكة العربية السعودية، وكانت فكرة البرنامج تأتي على هيئة مقلب من اثنين الأول يعرض في مطعم ويظن الضيف أنه سيقدم اعلان للمطعم، ثم يتعرض الضيف للمقلب عن طرق إلقاء الطعام في وجه، والثاني كان في مطعم طائر.

وجاءت قائمة برامج المقالب لرامز جلال للأعوام الماضية كالتالي:

برنامج رامز قلب الأسد 2011

برنامج رامز ثعلب الصحراء 2012

برنامج رامز عنخ أمون 2013

برنامج رامز قرش البحر 2014

برنامج رامز واكل الجو 2015

برنامج رامز بيلعب بالنار 2016

برنامج رامز تحت الأرض 2017

برنامج رامز تحت الصفر 2018

برنامج رامز في الشلال 2019

برنامج رامز مجنون رسمي 2020

برنامج رامز عقله طار 2021

برنامج رامز موفى ستار 2022