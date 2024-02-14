نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز الأغاني التي طُرحت بمناسبة عيد الحب (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل العشاق اليوم الموافق 14 من شهر فبراير، بيوم "عيد الحب العالمي" لكي يعبروا من خلاله عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه بعضهم البعض.

وطرح عدد من الفنانين العديد من الأغاني الرومانسية التي تحث على الحب، وسرعان ما نالت تلك الأغنيات إعجاب الجمهور وبدأوا يستخدمون تلك الأغنيات التي طرحت على فيديوهاتهم الرومانسية.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الأغاني التي طرحت بمناسبة عيد الحب:-

"سبب فرحتي" لـ أحمد سعد وأصالة

أعلن الفنان أحمد سعد عن ديو جديد يجمعه مع الفنانة أصالة تحمل اسم «سبب فرحتي»، وذلك احتفالًا بعيد الحب، الاغنيه كلمات محمد شافعي، ألحان الفنان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو، ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة اليوم ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

"عشق الروح" لـ أصالة

طرحت الفنانة أصالة مؤخرًا أغنية «عشق الروح»، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب».الأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامي، وتوزيع خالد عز.

وتقول كلمات الأغنية: «‏‎حزين حضني.. ‏‎تعالى فـ ضمّتك خدني.. ‎حزين حضنك.. ‏‎تعالى فـ ضمِّتي وحضني.. ‎وزيد ضمِّي.. دفاك منِّي.. ‏‎وتووه ضمني.. ‏‎وعلّمني أتوه ضِمنَك.. ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي.. ‏‎بتحيي النبض.. ‏‎فـ عروقي.. ‏‎بنسبة ألف في الميه.. فـ أدوب كُلّي.. ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي.. ‏‎بيجري الدم من شوقي.. ‎كإنه دون هواك.. ‎دمّي..‏‎ كما الميه.. ‏‎يتيم قلبي.. ‏‎دون حِسَّك وحيد مسكين.. ‏‎إذا حَسَّك.. ‏‎يزيد فوق عُمره بيك عمرين.. ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي.. ‏‎بتحيي النبض.. ‏‎فـ عروقي.. ‏‎بنسبة ألف في الميه.. ‏‎فـ أدوب كُلّي.. ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي.. ‏‎بيجري الدم من شوقي.. ‏‎كإنه دون هواك.. دمّي».

"بقيس الجمال بيكي" لـ رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أغنية "بقيس الجمال بيكي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع محمد مجدي.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا قبلتك زمان من قبل ما أقابلك، بقيت محتاج أشوف الدنيا بعنيكي، عايز أعيش اللي باقي في عمري وأنا جمبك، أنا بقولك علشان حطيت عيني عليكي، شوف أنا هقولك بحبك ليه وكلامي ده تحسيه، أنا قلبي كان تايه ورجعتيه، ليكي أنا شايل في قلبي كتير، حبك ده وش الخير، أنا هبني في عيونك طريق وأمشيه، كلام من قلبي أنا هقوله وهحكيلك".

"كل وعد" لـ وائل جسار

أطلق النجم وائل جسار أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة.

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.