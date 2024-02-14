أحدث ظهور لحلا شيحة (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة حلا شيحة، أحدث صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلقت شيحة على الصورة قائلة: “خليك ايجابي”.

بدأ أبطال مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، التصوير خلال الفترة الماضية، ومن المقرر ان يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2024.

وتظهر حلا شيحة ضمن الأحداث بشخصية ربة منزل، وتعيش قصة حب مع خالد النبوي، ويعرض العمل في الموسم الرمضاني القادم 2024.

إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

ويشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كلا من: بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، هاجر السراج ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، ويعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024.

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة حلا شيحة في الدراما هو مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020،كما شاركت في فيلم "الممر" الذي صدر عام 2019، وهو فيلم حربي درامي من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وآخرين. وقد لعبت حلا شيحة دور البطولة النسائية في الفيلم، ومن قبل ذلك، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، قبل أن تعتزل الفن لفترة من الوقت، وتعلن عن رغبتها في العودة للفن مؤخرًا