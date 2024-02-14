هبة مجدي تنشر صورًا رومانسية برفقة زوجها بمناسبة عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها برفقة زوجها محمد محسن بمناسبة عيد الحب عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ولم تعلق هبة مجدي على الصور، حيث اكتفت بوضع قلب أحمر مما لفت انتباه متابعيها.

نشرت الفنانة هبة مجدي عدة صور من تكريمها بملتقى التميز والابداع العربي من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت هبة مجدي:' شكرا للقائمين على التميز والابداع العربي.

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، استعرضت خلاله أبرز الأحداث التي عاشتها خلال عام 2023.

وظهرت في الفيديو مع زوجها المطرب محمد محسن، وأثناء استلامها بعض الجوائز، واحتوى الفيديو أيضا على بوستر آخر أعمالها التليفزيونية وهو مسلسل "عيشها بفرحة"، وغيره من اللقطات والأحداث الهامة، وعلقت: "كل خطوة في السنة دي.. اللهم لك الحمد والشكر،اللهم بارك لنا فيها وأفتح لنا أبواب الخير في العام الجديد".

وعرض لـ هبة مؤخرًا مسلسل عيشها بفرحة، وقامت خلاله بدور مخرجة تعرضت لحادث أدى إلى إصابتها بإعاقة جعلتها لا تستطيع الحركةإلا عن طريق كرسي متحرك، إلا أن هذا لم يوقفها عن تحقيق حلمها واستمرارها في العمل والنجاح.

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم