يسرا: "والدي جعل طفولتي تعيسة بعدما أخذني من والدتي في عمر الـ14"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة يسرا، عن مرحلة طفولتها وما واجهته من مصاعب حياتها مع والدها في سن الـ14، وذلك خلال إستضافته في برنامج "بصمة" المُذاع عبر "الشرق ديسكافري".

وقالت يسرا: "اتربيت في أحضان أمي وجدتي وخالاتي وإخواتي، وقعدت معاهم لحد سن الـ14، والحقيقة بذلوا مجهود كبير جدا عشان يمنحوني حياة حلوة، ويدوني حياة أعرف أكمل فيها، أفتكر إن أمي كانت تنزل تبيع أي حاجة عشان تدخلني أغلى مدرسة عشان اتعلم، ومدرستي كانت مدرسة إنجليزية وكانت وقتها حاجة كبيرة جدًا، ولحد سن معين أقدر أقول أنها كانت طفولة سعيدة".

وأكدت يسرا أن طفولتها بعد سن الـ 14 لم تكن طفولة سعيدة إطلاقا، وذلك بسبب والدها التي أخذها من والدتها، وتابعت: "عشت مع والدي وأنا معرفهوش، فـ عايشة مع حد غريب بالنسبالي، حد مفيش بيني وبينه تفاهم، وكان صعب جدًا إني أتنقل فجأة من حياة فيها كل حاجة ليكي، لحياة مفيهاش ولا حاجة ليكي".

وتابعت: "منعني من المدرسة فمروحتش وذاكرت في البيت، فلما نجحت قالي نجحتي إزاي، كان دايمًا عندي تحدي إنك هتكوني وإنك هتنجحي إنك هتعدي المرحلة، مهما كانت الصعاب".

أحداث فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.