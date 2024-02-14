نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تعمل في شركة عقارات خلال أحداث في "دون سابق إنذار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في مسلسل “ دون سابق انذار” المقرر عرضه خلال رمضان المقبل ٢٠٢٤.

وتعمل عائشة بن أحمد خلال الأحداث في شركة عقارات ومتزوجة من الفنان أسر ياسين.

بدأت عائشة مشوارها من خلال انضماها إلى فرقة رقص تترأسها سهام بالخوجة، ثم حصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون. والتحقت بمدرسة الفنون والديكور في تونس العاصمة، حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والغرافيك والإعلان.

بعدها عملت كمصممة في وكالة خاصة بالأحداث والمناسبات قبل أن يلاحظها المخرج نوري بوزيد ويكتشف موهبتها في التمثيل.

في السينما حصلت على أول أدوارها في فيلم «حكايات تونسية» سنة 2010، ثم شاركت بعدها في فيلم سوري بإسم «صديقي الأخير».

سنة 2011، إحتلت المركز الثاني خلال إستفتاء لموقع "Trocadéro" الإلكتروني حول أجمل 10 سيدات تونسيات.

سنة 2012، شاركت عائشة بن أحمد في مسلسل "من أجل عيون كاترين" (في دور نادية) للمخرج حمادي عرافة والسيناريست رفيقة بوجدي، بجانب فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي.

في فبراير 2012، ظهرت عائشة على غلاف مجلة تونيفيزيون ثم على غلاف مجلة "E-jeune" في نفس الشهر.

ظهرت في الأعمال المصرية لأول مرة سنة 2015 من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، ثم سنة 2016 في مسلسل شهادة ميلاد