جريح في العين والأنف.. أحمد العوضي من أمام قسم شرطة في "حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان أحمد العوضي في مشاركته في موسم رمضان 2024 من خلال دوره في مسلسل "حق عرب"، الذي يقدم قصة مشوقة مليئة بالصراعات ضمن إطار درامي شعبي.

وفي أحدث الصور من كواليس تصوير مسلسل "حق عرب"، تم رصد مواقف متنوعة تجمع بين النجم أحمد العوضي وأبطال العمل، بالإضافة إلى مشاهد تظهر النجوم الآخرين المشاركين في العمل مثل رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، كارولين عزمي، دينا فؤاد، ووليد فواز، وأحمد عبد الله محمود.

وقام أحمد العوضي في الشهر الماضي بمشاركة أول صورة له من مسلسل "حق عرب"، حيث ظهر فيها بنظرة حادة وجرح في العين والأنف، وذلك عبر صفحته الشخصية.

وكتب أحمد العوضي مشوقا جمهوره للمسلسل: "حق عرب، رمضان ان شاء الله مسلسل يليق بكل اخواتي ان شاء الله".

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي ويظهر العوضي بشخصية عرب السويركي، يعمل في تجارة الخشب وتمر حياته بالعديد من الأزمات، كما تجمعه قصة حب مع دينا فؤاد.

فيلم الإسكندراني

ومن ناحية اخري، يعرض للعوضي حاليًا فيلمه الجديد الإسكندراني، إخراج خالد يوسف والذي يعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن عُرض له فيلم كارما في 2018، والعمل من تأليفه وإخراجه، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، كما تعاقد العوضي مؤخرًا على بطولة أكثر من عمل سينمائي جديد سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.